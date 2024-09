Messina Denaro, spunta il nome del factotum Giuseppe, castelvetranese che "conosce tutti". La rivelazione dell'ultima amante di Matteo

di: Redazione - (fonte: TGR Sicilia) - del 2024-09-28

Nei giorni in cui l'uscita del primo film dedicato alla latitanza di Matteo Messina Denaro ha suscitato qualche rumors per via della decisione del proprietario del Cinema Marconi di Castelvetrano di non mettere in onda la pellicola "Iddu - L'Ultimo Padrino" in uscita nei cinema il prossimo 10 ottobre ma in anteprima già dal 3 in provincia di Trapani, escono fuori ulteriori retroscena dai racconti di quella che presumibilmente sia stata l'ultima amante del boss, deceduto lo scorso anno.

Il particolare, raccontato dalla donna, una 38enne campobellese, che ha intrattenuto con Matteo una relazione dalla fine del 2019 fino ad aprile del 2022, riguarderebbe una figura importante nella latitanza del boss: un factotum come lo definisce che si chiamarebbe Giuseppe e dalle parole di Matteo riferite all'amante sarebbe il marito di Anna, la badante dell'anziana madre.

Giuseppe, persone di estrema fiducia di Matteo Messina Denaro, si sarebbe occupato di tutto, tanto che la donna agli inquirenti avrebbe rivelato che Giuseppe, originario di Castelvetrano era un vero tuttofare, uno che conosceva tutti. Così come le ha rivelato il medico anestesista in pensione Francesco Averna, alias Matteo Messina Denaro.