"Cari media nazionali, parlate delle nostre eccellenze e della nostra voglia di riscatto. Stop ai soliti racconti". Lettera aperta alla Redazione

di: Antonio Colaci - del 2024-09-30

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Film sì, film no. Ma è davvero questo il problema? Come sempre, più che il film in se stesso, l’effetto stimolante e pruriginoso per i cronisti è rappresentato dalla narrazione del contorno, le interviste lampo fatte nella piazza del paese agli innocenti malcapitati, i commenti ammiccanti, per continuare a rappresentare la perenne manifestazione di omertà e paura che incombe sulla popolazione vittima della mafia due volte, per i danni gravissimi arrecati ad un diffuso sviluppo economico del territorio e per il marchio tatuato sulla pelle degli abitanti di questa parte sempre più estrema dell’Italia.

Ma basta! L’appello da rivolgere al giornalismo d’inchiesta italiano è di togliere la scena alla cronaca spicciola per fare finalmente una narrazione diversa: si cominci a dire quanto il clientelismo e l’incompetenza di politici e burocrati regionali e nazionali costringono ad allontanare sempre di più questa parte del territorio italiano dal resto d’Europa, quanto incida negativamente sulla qualità della vita dei trapanesi la mancanza di infrastrutture e di servizi che permettano agli abitanti ed alle imprese locali di collegarsi con il resto del mondo in maniera efficace.

La mafia ha fatto sicuramente la sua parte, ma adesso è ora di raccontare perché da queste parti non viaggiano i treni, perché le strade e le autostrade sono ridotte ad un livello da Paese sottosviluppato, perché gli ospedali pubblici sono depredati per favorire la sanità privata, perché spesso manca l’acqua corrente a 2 milioni di siciliani e agli agricoltori, perché i voli costano così cari, perché i giovani scappano dalla loro terra d’origine, perché la qualità della vita degli abitanti delle province più estreme del territorio italiano continua ad essere sensibilmente inferiore a tutto il resto d'Europa.

Ma si racconti anche quante eccellenze abbia da esprimere Castelvetrano, quanta voglia di cambiamento e di riscatto anima i Castelvetranesi e cosa stanno facendo di concreto e di importante per uscire dal pantano della indolenza e dell’astensionismo, il migliore brodo di coltura per tutti i fenomeni sociali più deprimenti. Mi piacerebbe che la Stampa nazionale si occupasse finalmente di tutto ciò e facesse le interviste a chi è in grado di fare delle analisi serie e concrete, piuttosto che continuare a fare raccontare ai meno idonei una narrazione perennemente distorta dalla realtà contingente e di quella futuribile.