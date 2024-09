di: Redazione - del 2024-09-30

Continua a far discutere la scelta del proprietario del Cinema Marconi, Salvatore Vaccarino, di non proiettare la pellicola del film "Iddu". Ne avevamo parlato in diversi altri articoli ed oggi a Castelvetrano sono state avvistate le telecamere di Striscia la Notizia ed in particolare l'inviata Stefania Petyx che ha ascoltato lo stesso Vaccarino.