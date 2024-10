Castelvetrano, carabinieri arrestano 3 persone in un blitz nei casolari di campagna

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-02

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno svolto mirati servizi volti al controllo di edifici abbandonati in aree periferiche del centro cittadino, finalizzati a prevenire possibili occupazioni abusive in vista dell’imminente campagna olivicola.

In un edificio in stato di abbandono nella frazione di Triscina veniva riscontrata la presenza di un 24enne e un 41enne di nazionalità straniera - senza fissa dimora - ed una 29enne del posto. A seguito di perquisizione personale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivi 70 gr. di ketamina ad eroina, motivo per il quale sono stati tutti e tre arrestati.

In uno altro casolare in C.da Latomie, grazie all’infallibile fiuto dei cani “NADIA” e “RON”, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 gr. di hashish nascosti all’interno di un faro dell’illuminazione e circa 50 gr. di crack e dosi di cocaina sotto alcune tegole di un muretto e dentro il vano del quadro elettrico.

Nella circostanza si è proceduto altresì all’identificazione di 40enne di nazionalità straniera risultato destinatario di tre distinti provvedimenti di espulsione da territorio nazionale, motivo per il quale veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.