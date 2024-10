Consulenti gratuiti, il Sindaco accetta le istanze presentate. "Spirito di collaborazione civica" si legge nell'avviso pubblico

di: Redazione - del 2024-10-02

Senza non poche polemiche avvenute nelle scorse settimane sull'individuazione di Consulenti a titolo gratuito, di supporto al piano per la stesura del PUG, il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini rende noto, di concerto con l'Assessore Ing. Mariano Palermo, di aver accolto in maniera positiva tutte le dodici istanze rivelando lo spirito teso alla collaborazione civica dei professionisti.