Folgore, colpo di mercato! Aziz Tourè ritorna in rossonero

di: Redazione - del 2024-10-02

Lunedì in serata, il presidente Avv. Margherita Barraco ha avviato e concluso la trattativa di mercato per il ritorno in rossonero del centrocampista classe 2002 Aziz Kader Tourè, lo scorso in forza alla Folgore dal mese di novembre. Il calciatore proviene dalla Don Carlo Misilmeri dove ha iniziato la stagione. Così come recita la nota della società sui social. Tourè è senza dubbio un innesto di categoria che può dare a Filippo Cavataio una certa dinamicità specialmente in linea mediana.

La dirigenza rossonera dopo l'avvio di stagione negativo, e la fiducia ribadita al tecnico cerca di affrontare la doppia sfida casalinga, domenica arriverà al Paolo Marino l'Accademia Trapani, sette giorni dopo il San Vito lo Capo degli ex Pizzolato e Chieffo, con maggiore consapevolezza cercando di togliere quello zero in classifica inatteso alla vigilia del campionato. Da voci di corridoio non si escludono altri movimenti in entrata ed in uscita.