Selinunte, domani al Parco Archeologico la tappa del Volley S3, presenti Lucchetta e Vermiglio

di: Redazione - del 2024-10-02

FIPAV e Feder Volley nazionali con la partecipazione delle delegazioni Regionali e Provinciali hanno organizzato una tappa del Circuito Volley S3 all'interno del Parco Archeologico di Selinunte che si svolgerà domani, giovedì 3 ottobre a partire dalle 8:30 e si protrarrà fino al pomeriggio. Prenderanno parte alcuni classi delle scuole elementari di Castelvetrano e le atlete e gli atleti delle associazioni pallavolistiche castelvetranesi e provinciali.

Così recita il comunicato di FederVolley.it: "Sarà un giornata di cultura e sport. Il parco archeologico di Selinunte, in provincia di Trapani, aprirà le porte al Circuito 2024 del Volley S3 e accoglierà i ragazzi che parteciperanno alla tappa siciliana del Tour della schiacciata.

Domani, giovedì, dalle 8:30 verrà utilizzata la rete di pallavolo come strumento di unione anziché di divisione e i protagonisti saranno proprio i ragazzi: la mattina verrà dedicata agli studenti delle scuole del territorio mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per i giovani atleti delle società di pallavolo siciliane.

L’evento si svolgerà in un luogo unico: Selinunte era una delle città più potenti della Magna Grecia e quello che sorge sulla costa sud-occidentale della Sicilia, è oggi uno dei siti archeologici più vasti e affascinanti d’Europa. Il sito è circondato da una natura incontaminata, con la vista spettacolare sul Mar Mediterraneo e il parco rappresenta un'importante risorsa non solo per l'archeologia, ma anche per il turismo, visto che attira migliaia di visitatori ogni anno.

I campi da gioco del Volley S3 verranno pacificamente invasi e colorati dai giovani partecipanti all’appuntamento con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach. A loro si affiancherà il gruppo degli smart coach.

La tappa di Selinunte arriva dopo gli appuntamenti di La Spezia, Reggio Emilia e Matera. Questi eventi hanno coinvolto complessivamente circa 4.000 ragazzi e li hanno portati a giocare con la nuova rete gonfiabile realizzata da Decathlon, partner del Volley S3 insieme a Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids".