(fonte: il futuro dipende da te) - del 2024-09-30

Oggi in via Raffaello a Menfi, per cause che sono al vaglio, è andato a fuoco un'autovettura Range Rover Evoque. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice.

Le fiamme sono divampate in una via in pieno centro della cittadina menfitana, solo tanta paura per i residenti della zona.