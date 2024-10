Tentato omicidio a Marsala, fermo non convalidato per uno degli indagati difeso dall'avv. Tancredi Bongiorno

di: Redazione - del 2024-10-01

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato la decisione del GIP di Marsala di non convalidare il fermo per uno degli indagati D. A. in un caso di tentato omicidio avvenuto a luglio nella periferia di Marsala.

L'indagato, insieme a un altro connazionale, entrambi difesi di fiducia dall’Avv. Tancredi Bongiorno, è accusato di aver aggredito violentemente una terza persona con armi da taglio causandogli gravissime ferite, ma nonostante la gravità delle accuse, il fermo non è stato convalidato.

La Procura di Marsala aveva presentato ricorso contro questa decisione, ma è stato respinto. L'indagato ha quindi una posizione meno restrittiva rispetto al presunto complice, allo stato in custodia cautelare in carcere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche, i motivi dell’aggressione e le responsabilità dell'episodio.