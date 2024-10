Servizio autobus per alunni delle frazioni, l'Assessore Ventimiglia promette: "Entro la metà di ottobre partirà il servizio"

di: Redazione - del 2024-10-01

A breve ripartirà per la nuova stagione scolastica, che è già avviata da più di due settimane, il servizio autobus per gli alunni residenti nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina. Riceviamo da alcuni genitori le richieste al riguardo: "Possiamo avere l'autobus scolastico in tempi consoni alle nostre esigenze economiche, considerato che la scuola è già iniziata da quasi un mese?"

Sentita dalla redazione, la dott.ssa Rosalia Ventimiglia, assessore della giunta Lentini ha riferito: "E' stata fatta la manifestazione di interesse per la ditta che dovrà prendere il servizio. Sicuramente verrà affidata all'unica azienda che ha partecipato. Entro metà ottobre il servizio partirà".