Donna muore carbonizzata dentro la vettura dopo un violentissimo impatto contro il muro

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2024-10-03

Un violentissimo impatto contro un muro, per cause che sono ancora in corso di accertamento, le fiamme che hanno avvolto in pochissimo tempo la vettura ed una donna di 40 anni di Palermo, Francesca Sicurella, morta carbonizzata a bordo della sua Opel Mokka. L'incendio innescato a seguito del forte impatto con la conducente che, probabilmente, priva di sensi, non ha avuto il modo per uscire dalla vettura.

Il terribile incidente autonomo è avvenuto la scorsa notte nel tratto di strada che collega Carini a Villagrazia (corso Bernardo Mattarella) intorno alle 3. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato.