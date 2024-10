(VIDEO) “Pentito di quello che ho dichiarato sulla mafia a Striscia la Notizia”. Giovane castelvetranese si scusa con i concittadini

di: Redazione - del 2024-10-04

Nel servizio di Stefania Petyx, andato in onda ieri sera nel corso della trasmissione Striscia la Notizia, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del ragazzo castelvetranese all'inviata del programma, venuta a Castelvetrano per raccontare la mancata proiezione del film "Iddu" al Cinema Marconi. Dichiarazioni del ragazzo che di fatto hanno scatenato non poche indignazioni sui social.

Stamattina il nostro Direttore Responsabile, è stato personalmente contattato dal ventenne castelvetranese che ha voluto rilasciare una dichiarazione di scuse. Demi Ciaramitaro, ha volontariamente voluto chiedere scusa pubblicamente alla sua città ed ai suoi concittadini, affermando che la "mafia fa schifo".

Non è la prima volta che gli inviati di trasmissioni televisive "beccano" persone che rilasciano interviste utilizzando parole forti ed a volte prive di un senso logico e di morale. Di contro capita che dichiarazioni sensate e con cognizione di causa vengono invece "tagliate".

L'intervista di Demi Ciaramitaro rilasciata al nostro Direttore Responsabile: