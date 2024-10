di: Redazione - del 2024-10-04

Castelvetrano piange per la scomparsa di Nicola Giurintano, 66enne, molto conosciuto in città, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale in due distinte legislature sotto la sindacatura di Gianni Pompeo. Da giorni si trovava ricoverato presso una struttura ospedaliera a Palermo.

Alla famiglia Giurintano le condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it