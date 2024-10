Incidente mortale a Partanna, perde la vita un giovane 25enne

di: Redazione - del 2024-10-05

Un tragico incidente autonomo è avvenuto a Partanna questa sera intorno alle 20:30 ed è costata la vita ad un giovane centauro che percorreva la via Castelvetrano insieme ad un amico a bordo di una motocicletta.

Sul posto sono intevenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione locale. Il giovane alla guida della moto è deceduto sul colpo. Al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto, l'esatta dinamica che ha portato alla perdita del controllo della moto.

La vittima è il 25enne partannese Calogero Ingoglia alla guida della moto insieme ad un amico che si trova adesso ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center Villa Sofia Palermo dopo essere stato trasportato per prima all'Ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. L'incidente è avvenuto nella via Castelvetrano in prossimità di una nota azienda di ceramiche.