Stasera a Striscia la Notizia, il servizio della Petyx sulla mancata proiezione del film a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-03

Andrà in onda questa sera, nel corso della consueta puntata serale del TG Satirico Striscia la Notizia, il servizio di Stefania Petyx con l'intervista al proprietario del Cinema Marconi e la promessa "strappata" al sindaco di Castelvetrano sulla proiezione.

Ecco il comunicato del programma: "Il cinema Marconi di Castelvetrano, unica sala nel paese d’origine di Matteo Messina Denaro, non proietterà “Iddu - L’ultimo padrino”, film sulla vita del boss. «In questa pellicola mio padre viene rappresentato in maniera distorta, come un delinquente. È totalmente l’opposto di quello che era mio padre». Così Salvatore Vaccarino, figlio dell’ex sindaco Antonio Vaccarino che ha avuto un po’ di guai con la giustizia, racconta a Stefania Petyx le motivazioni dietro alla scelta di non proiettare quel film nel suo cinema. E, riferendosi a Messina Denaro, aggiunge: «C’è il forte rischio che questo film vada a mitizzare una persona che deve essere dimenticata, allontanata dalla memoria di tutti, soprattutto da questa città a cui ha fatto tanto male».

L’inviata del tg satirico, dopo aver ascoltato l’opinione dei cittadini, che si dividono tra chi il film vorrebbe vederlo e chi preferisce non esprimersi, ottiene dal sindaco del paese, Giovanni Lentini, la promessa di cercare un modo per proiettare il film. Poi Stefania regala al primo cittadino i popcorn brandizzati con la scritta “La mafia è una merda”, con l’auspicio che possano diventare un omaggio per tutti i cittadini di Castelvetrano che guarderanno “Iddu”.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).