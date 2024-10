Interessante convegno sulla "Pace" indetto dal Rotary Club intera area Drepanum

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-08

Si è tenuto presso il parco archeologico di Selinunte un convegno sul tema della pace organizzato da tutti i Rotary Club dell'intera area Drepanum (Salemi, Alcamo, Partanna, Trapani, Trapani-Birgi-Mozia, Pantelleria, Trapani-Erice, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo) che ha visto capofila il Club di Salemi.

All'evento ha preso parte il Governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, e i relatori don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologica di Sicilia, e Salvatore Inguì, referente associazione Libera contro le mafie. Il convegno è stato moderato dall'editore Ernesto Di Lorenzo.

Sono intervenuti altresi i direttori dei parchi di Selinunte e di Segesta, oltre al referente del progetto Giuseppe Fermo e al sindaco del comune di Castelvetrano Giovanni Lentini.

Grande soddisfazione manifesta l'avv. Luana Borrelli, presidente del club di Salemi per l'ottima riuscita dell'evento che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e per l'importanza del messaggio che è stato trasmesso ai presenti laddove si è parlato di pace non soltanto come risoluzione dei conflitti ma anche quale giustizia sociale volta al superamento delle diseguaglianze. Con l'occasione sono stati raccolti dei fondi per contribuire alla ricostruzione del parco archeologico di Segesta, gravemente danneggiato dall'incendio dell'estate 2023.