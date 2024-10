Castelvetrano, rideterminate indennità per Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio Comunale

di: Redazione - del 2024-10-08

In merito alla quantificazione delle indennità di funzione del Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale sono state rimodulate dalla Giunta Comunale del Sindaco della Città di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini con determina in data odierna.

La Giunta Comunale ha deliberato di rideterminare, con decorrenza dalla data di insediamento degli Organi Istituzionali in oggetto a seguito delle elezioni amministrative comunali svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, gli importi dell’indennità mensile di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castelvetrano, negli importi di seguito riportati:

- Sindaco € 4.140,00 per l’anno 2024, e seguenti;

- Vice-Sindaco € 2.277,00 per l’anno 2024, e seguenti;

- Assessori € 1.863,00 per l’anno 2024, e seguenti;

- Presidente del Consiglio Comunale € 1.863,00 per l’anno 2024, e seguenti.

Aumento rispetto alla precedente Amministrazione Alfano, che presentava le seguenti indennità:

Sindaco €2491,38;

Vice-sindaco €1370,26 (55% dell'indennità del Sindaco);

Assessori €1121,13 (45% dell'indennità del sindaco).