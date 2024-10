30enne tunisino nascosto sotto un Tir, muore schiacciato. Tragedia al Porto di Palermo

di: Redazione - del 2024-10-07

Un 30enne di nazionalità tunisina è morto schiacciato da un Tir che stava eseguendo una manovra. La tragedia è venuta al porto di Palermo. Il trentenne era arrivato a bordo della nave Splendid della Gnv dal porto di Tunisi de La Goulette.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione della dinamica stava nascosto sotto il camion con il chiaro intento di sbarcare a Palermo ed entrare clandestinamente in Italia eludendo i controlli al Porto di Tunisi. Il trentenne è rimasto incastrato sotto il pesante automezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Quando sono giunti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda avviata un'indagine dalla Guardia Costiera.