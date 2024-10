"Iddu" al Teatro Selinus, biglietti in prevendita da sabato mattina

di: Redazione - del 2024-10-09

Domenica 13 ottobre al Teatro Selinus verrà proiettato il film "Iddu - L'Ultimo Padrino" in tre orari programmati: alle ore 16, 18,30 e 21. Per l'occasione è stata indetta una prevendita che verrà effettuata direttamente al botteghino del Teatro a partire da sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il botteghino riaprirà domenica nel caso di biglietti invenduti in prevendita.