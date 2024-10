Giovanissima cantante campobellese ieri sera su Canale 5 a “Io Canto generation”. Marianna Alè stupisce tutti

di: Redazione - del 2024-10-10

Marianna Alè ieri sera nel corso del programma televisivo andato in onda su Canale 5, "Io Canto Generation" si è resa protagonista di una perfomance davvero ottima. La giovanissima artista di Campobello di Mazara, nella squadra di Anna Tatangelo, con una grande esibizione canora ha stupito tutti. La cittadina di Campobello fa il tifo per la quattordicenne che ha portato sul palco la canzone "Back to black" della tanto amata Amy Winehouse.