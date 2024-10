Illuminati due luoghi storici di Castelvetrano, l'annuncio del Sindaco Lentini

di: Redazione - del 2024-10-11

Importante intervento di valorizzazione del patrimonio storico di Castelvetrano. Dopo anni, due dei luoghi più significativi della città sono stati finalmente illuminati: l'atrio dell’antico Palazzo Pavone e la barocca macchina d’altare della Chiesa di San Giuseppe.

"Restituendo loro la giusta visibilità e bellezza. L’atrio dell’antico Palazzo Pavone, che collega la centralissima via Marconi al parcheggio dell’ex Arena Italia, brilla ora di una nuova luce, rendendo ancora più affascinante questo percorso che racchiude parte della nostra storia. Inoltre, abbiamo illuminato la barocca macchina d’altare della Chiesa di San Giuseppe, crollata durante il terremoto del 1968. Nonostante i segni del tempo e della distruzione, questo angolo rimane uno dei più suggestivi della nostra città, e con l’illuminazione speriamo di farlo riscoprire a tutti come simbolo della nostra identità e del nostro passato. Vi invito a visitare questi luoghi, per ammirare Castelvetrano sotto una nuova luce". Così ha pubblicato attraverso un post sui social il Sindaco della Città di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini.