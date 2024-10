Vicina la nomina dei due nuovi assessori della giunta Lentini, gli avvocati Brillo e Rizzuto in pole

di: Redazione - del 2024-10-15

E' ormai ad un passo la nomina dei due assessori della Giunta Comunale del Sindaco Avv. Giovanni Lentini, la decisione da tempo discussa nelle sedi dei partiti provinciali e regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia sembra ormai giunta all'epilogo.

Voci incessanti danno per certo gli ingressi nella Giunta Comunale di Castelvetrano dell'Avvocato Davide Brillo, primo dei non eletti nella lista Fratelli d'Italia alle scorse Amministrative del 8-9 giugno e dell'Avvocato Lorenzo Rizzuto candidato alle Amministrative nella lista di Forza Italia. Ipotesi che riguardarebbe anche l'attuale Consigliere di Fratelli d'Italia, Avv. Francesco Sammartano, il suo nome più volte uscito come papabile nuovo Assessore.

Il Sindaco Lentini ha atteso qualche mese prima della nomina anche per via della normativa regionale che per i comuni "declassati" e sotto i 30mila abitanti prevedeva non più di quattro assessori. Con la nuova norma regionale, il cui futuro ancora è tutto in divenire viste le spaccature a livello parlamentare all’Ars, il numero salirebbe a cinque.

Ad oggi però sono solo ipotesi mentre la realtà dei fatti impone al Sindaco Lentini di finalizzare le nomine così da completare la Giunta.