“Grande professionalità e umanità in Medicina e Lungodegenza all’Ospedale di Salemi”. Il racconto di uno stimato collega

di: Redazione - del 2024-10-15

Spesso siamo costretti dai fatti a raccontare episodi di malasanità o di malfunzionamento delle strutture mediche pubbliche ma in questo caso ha contattato la nostra redazione uno stimato collega, Giuseppe Lo Castro di Salemi che racconta l'efficienza e la professionalità incontrata all'interno dell'Ospedale di Salemi.

"Mi corre l’obbligo di scriver queste poche righe per sottolineare la grande professionalità ed umanità del personale medico, paramedico e Oss alla persone del reparto di Medicina e Lungodegenza dell’ ospedale Vittorio Emanuele di Salemi. In oltre un mese di ricovero di mia madre, Giovanna Arbola, purtroppo poi deceduta ho potuto verificare l’impegno dei medici del servizio diretto dal direttore Daniela Drago che hanno fatto il possibile per alleviare le sofferenze e curare le diverse patologie di cui soffriva mia madre.

Una professionalità espletata anche nei confronti degli altri ricoverati. Un esempio di buona sanità che l’ asp trapanese dovrebbe valorizzare e difendere in questo periodo di tagli alla sanità nazionale. Una missiva che arriva da un giornalista che per anni ha dovuto scrivere anche di casi non edificanti della sanità pubblica".

Giuseppe Lo Castro