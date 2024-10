Castelvetrano, auto nuove alla Polizia Municipale. Consegnata la prima

di: Redazione - del 2024-10-17

Consegnata la prima delle quattro autovetture con colori istituzionali alla Polizia Locale di Castelvetrano. Le nuove vetture saranno allestite con scrittoi ed attrezzature per gestire le emergenze. Entro una settimana sarà completato il nuovo parco auto del comando della Polizia Municipale. Inoltre si sta lavorando per fare gli atti prodromici per l'acquisto del vestiario per il personale del Corpo.