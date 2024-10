Lettera aperta di 11 delegati del "Consorzio Centro Urbano" al Sindaco di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-18

In foto: Castelvetrano dall'alto corso (ph. Tancredi Bongiorno)

In questi giorni, si è riunita una delegazione del “Consorzio Centro Urbano” per fare un punto sulla attuale situazione in cui versa il Centro Storico. Da più parti è emerso che il degrado e l’abbandono da parte dell’Amministrazione ha raggiunto livelli preoccupanti. Nello specifico, tutti i presenti, segnalano la presenza di persone, comunitarie ed extra, in due particolari zone, cioè via Vittorio Emanuele e via Vito Lipari, che stanno rendendo invivibile il centro, poiché in dette zone, ogni giorno, si registrano episodi di delinquenza incontrollata che impediscono alla persone di girare per le vie in maniera serena.

La via Vittorio Emanuele è totalmente in mano a ragazzi ed adolescenti che sfrecciano in monopattino sui marciapiedi, incuranti del danno che potrebbero causare ai pedoni. Più volte questi individui sono stati richiamati a tenere un comportamento rispettoso delle regole del buon vivere ma ad oggi si ricevono solo insulti e gesti poco cordiali.

Si fanno sempre più fondate le voci che detti ragazzi utilizzino questi monopattini per “velocizzare” le operazioni di spaccio, sotto la totale assenza di tutte le forze dell'ordine. Per non parlare degli eventi giornalieri che vedono coinvolti extra comunitari che, in stato di ubriachezza, molestano e deturpano locali ed arredo urbano.

Nella via Lipari è segnalata la presenza di un locale promiscuo, atto a vendere alcolici, con la conseguenza che, ogni sera, nelle ore più tarde, questi frequentatori, litigano tra le macchie parcheggiate, a colpi di bottiglie, tra i vicini che gridano chiedendo aiuto alla Polizia. Tutto ciò aggiunge degrado e desertificazione all’intero Centro Storico, già pesantemente provato dalla crisi economica.

Parimenti a quanto sopra si lamenta il mancato rispetto delle promesse fatte in campagna elettorale; promesse che guardavano alla riqualifica delle vie principali, con piccolissimi gesti dal costo pari a zero (esempio pulizia dei lampioni o riapertura del posteggio di via Marconi) o impiego di personale per la pulizia dei marciapiedi e degli angoli delle strade, diventati letamai ed orinatoi da parte dei vari “sbandati” di cui la città si vergogna di annoverare.

Viene segnalato ancora la mancanza di un presidio dei Vigili Urbani nella piazza Matteotti, così come altamente raccomandato dai residenti e così come garantito da questo Sindaco in campagna elettorale. In buona sostanza nessuno dei punti evidenziati durante le elezioni ha trovato accoglimento.

Avevamo offerto consulenza gratuita per l’organizzazione degli eventi che avessero potuto interessare il centro storico, ma anche questo è stato disatteso. Ad oggi ci viene presentato un calendario di eventi senza aver chiamato al tavolo nessuno dei rappresentanti del Consorzio, come se la nostra esperienza e competenza (datata ad oltre 30 anni per alcuni di noi) non avesse alcun valore.

Se queste sono le promesse che detta Amministrazione intende rispettare, il Consorzio comunica che NON E’ INTERESSATO A CONTINUARE su questa falsariga ed anzi PRENDE LE DOVUTE DISTANZE!

Facciamo presente, ove occorra, che il nostro “consorzio” è legalmente riconosciuto ed accreditato a livello regionale e provinciale, tanto quanto Confcommercio o Confesercenti; organizzazioni di categoria che devono essere lealmente coinvolte nei tavoli tecnici programmatici di ogni Amministrazione che intende rispettare le regole del gioco. Invitiamo il Sindaco a riflettere su quanto sopra descritto ed attendiamo fiduciosi un pacifico confronto.

I delegati del "Consorzio Centro Urbano": Giovanni Favata, Nicola Corso, Nicola Noto, Mario Filo, Santo Fontana, Vincenzo Basile, Leonardo Marotta, Cristian Gattuso, Palmiro Zancana, Gianluca Filo, Cristian Luppino.