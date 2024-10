Marinella, avviati i lavori di carotaggio. l'Ing. Teresi: "Lavoriamo per un progetto serio fattibile per il porto di Marinella di Selinunte”

di: Elio Indelicato - del 2024-10-19

Iniziati i lavori di carotaggio e campionamento dei sedimenti presenti all’interno e all’esterno del porto di Marinella di Selinunte, lavori propedeutici all’inizio della bonifica parziale dello stesso specchio d’acqua, invaso dalla posidonia. Lo comunica una nota della Capitaneria di Porto, che rende noto che i detti lavori dureranno fino al 25 di ottobre .L’importo dei lavori prevede un impegno di spesa di circa 150.000 euro. Ad effettuare questi prelievi sarà la società Sigma Ingegneria.

Si tratta come sempre dell’ennesimo intervento all’interno del porto che doveva essere effettuato già prima dell’estate, poi postergato. I lavori si riferiranno ad una parte della banchina più interessata dall’accumulo della posidonia, mentre è prevista anche lo sgombero della sabbia dall’imboccatura del detto porticciolo che rende veramente difficile la navigabilità ai 40 pescatori circa di Marinella di Selinunte, che vivono solo di questa attività.

La posidonia, che si spera non sia particolarmente inquinata, andrà ad essere scaricata in due punti e precisamente nella spiaggetta attigua al depuratore e un'altra nel costone roccioso sotto la piazza Efebo.

L’ingegnere Giancarlo Teresi, Dirigente Responsabile Infrastrutture arittime e Portuali della Regione, un vero "ambasciatore" della posidonia, della tutela della bio diversità aggiunge: ”La posidonia rappresenta un importante elemento naturale per la salvaguardia delle coste contro le erosioni”. Lo stesso ingegnere un vero esperto di posidonia precisa: ”Si sta lavorando alla Regione e nel mio settore per verificare la possibilità di un partenariato pubblico privato per un progetto serio fattibile per il porto di Marinella di Selinunte”.

I problemi dell’intasamento del porto di Marinella vengono da molto lontani e fino ad oggi solo costosi interventi tampone, e promesse di politci di turno, mentre i lavori finanziati con il Patto per il Sud, che prevedevano oltre alla banchina di terra realizzata, anche altre opere come l’illuminazione, scivoli per disabili, punti acqua, il ritorno del distributore del gasolio ad uso dei pescatori costretti a recarsi a Sciacca per rifornirsi, non sono mai stati consegnati dalla Ditta.