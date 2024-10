Il Pane Nero di Castelvetrano tra i migliori pani regionali nel concorso "Pane e Nutella"

di: Redazione - del 2024-10-22

Nello scorso mese di maggio il colosso alimentare Nutella aveva lanciato una campagna in occasione della Giornata Mondiale del Pane, che si è svolta il 16 ottobre, coinvolgendo i cittadini chiamati a votare i migliori "pani regionali" d'italia, così come avevamo pubblicato nel precedente articolo .

Il Pane Nero di Castelvetrano è risultato tra i più votati risultando un'eccellenza riconosciuta in tutto il territorio nazionale. Assieme al nostro Pane Nero, tra i siciliani spiccano la Mafalda ed il Pane del Dittaino.