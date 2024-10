Giovanni Lentini eletto Presidente della "Rete per lo Sviluppo Turistico della Valle del Belice"

del 2024-10-22

In data odierna, Martedì 22 ottobre 2024, si è tenuta l’Assemblea della “Rete per lo Sviluppo Turistico della Valle del Belice”, il coordinamento tra i 11 Comuni della Valle del Belice che, in collaborazione con il “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice”, si propongono di promuovere la VALLE DEL BELICE come META TURISTICA UNITARIA, presentandosi al mercato forte di una massa critica non trascurabile, in termini di capacità ricettiva, beni culturali e di servizi turistici fruibili sul territorio.

L’Assemblea, dopo aver eletto l’Avv. Giovani Lentini come Presidente e Rappresentante legale del raggruppamento di enti ed operatori del territorio, ha individuato il COMUNE DI CASTELVETRANO come COMUNE CAPOFILA della progettualità collettiva che prevede il rilancio degli itinerari turistici del “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice” che, a breve, sarà presentata per il finanziamento in risposta all’Avviso pubblicato dall’ASSESORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, dando mandato alla segreteria di progetto (Therreo srl) di procedere con la predisposizione della Candidatura del territorio, secondo le linee guida approvate in data odierna.

A margine della sua elezione, il Sindaco della Città di Castelvetrano ha ringraziato tutti i Comuni Partner rilasciando la seguente dichiarazione: “Ringrazio i Sindaci aderenti della fiducia che mi viene accordata e da oggi, invito tutti i colleghi a lavorare in squadra con gli operatori privati affinché ilterritorio della Valle del Belìce possa essere apprezzato sui mercati come meta turistica unitaria. La presentazione di questa nuova progettualità, rappresenta per tutti noi l’avvio di un lungo cammino che ci vedrà tutti impegnati nel rilancio ai fini turistici dei nostri territori“.