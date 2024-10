Il Sindaco Castiglione annuncia: "Il comune di Campobello è in dissesto"

di: Redazione - del 2024-10-23

A seguito della relazione della Corte dei Conti che riguarda la gestione finanziaria del Comune di Campobello, che ha sollevato di fatto punti importanti ai quali l'attuale Amministrazione dovrà rispondere, è stato dichiarato il dissesto finanziario. Nel mirino della Corte dei Conti la mancata programmazione di un piano di riscossione dei tributi.

L'annuncio del Sindaco Castiglione: "Ho portato avanti un'amministrazione sempre volta alla salvaguardia del nostro ente, quanto successo non è il risultato di sperpero da parte della mia amministrazione ma situazioni che si sono accumulate negli anni".

Poi il Sindaco ha ammesso: "La strada migliore da percorrere è quella del dissesto questa parola non deve preoccuparvi, perché per voi cittadini nulla cambierà. Ci saranno delle restrizioni ma non vi saranno ripercussioni per le tasche dei cittadini".