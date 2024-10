Castelvetrano, si ribalta furgone in via Partanna. Sul posto Ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri

del 2024-10-19

Un furgone Iveco è ribaltato in via Partanna a Castelvetrano intorno alle 17.30 di oggi quasi sotto il ponte. Alla conduzione del mezzo A. A. di 42 anni trasferito in Ospedale in via precauzionale. Sembra che l’uomo A. A., castelvetranese, di 42 anni a bordo del mezzo si stesse dirigendo verso Partanna con un mezzo a noleggio quando ha urtato contro il cornicione del ponte non avendo correttamente calcolato l’altezza del mezzo. Sul posto Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale.