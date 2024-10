Addiopizzo riceve 5 bonifici provenienti da famiglie mafiose

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2024-10-24

Un fatto insolito ma una matrice ben precisa secondo quanto rilevato dall'Associazione Addiopizzo: "Riteniamo che le donazioni siano state effettuate, verosimilmente, da alcuni soggetti di vertice della criminalità organizzata catanese con il precipuo scopo di accedere agli sconti di pena previsti dalla vigente normativa, grazie anche alle modifiche introdotte dal dgls 150/2022, la cosiddetta riforma Cartabia".

Come riporta Ansa.it: "Sul conto corrente dell'associazione Addiopizzo Catania a partire dal 16 ottobre sono stati accreditati 5 bonifici per un importo complessivo di 3.500 aventi la generica causale di 'donazione a favore dell'associazione".

La nota di Addiopizzo: "Siamo infatti fermamente convinti che i mafiosi ed i responsabili di gravi reati non debbano godere di benefici e sconti di pena. I 3.500 euro ricevuti, la cui restituzione non avrebbe comunque impedito ai 'benefattori' di ottenere gli sconti di pena, verranno utilizzati in progetti a favore della collettività di cui verrà dato conto".