Castelvetrano, lettera dell'Ass. ai Tributi agli uffici per "avvisare" i dipendenti morosi a saldare i tributi comunali

di: Redazione - del 2024-10-30

(ph. dal profilo facebook di Barresi Antonino)

L'Assessore all' Entrate Tributarie Patrimoniali e Gestione contenzioso tributario Dott. Antonino Barresi ha indirizzato all'Ufficio Tributi del Comune di Castelvetrano una lettera con la quale chiede di "avvisare" i dipendenti morosi a saldare i tributi comunali e nell'eventuale persistenza della morosità si procederà con la compensazione dei crediti vantati dagli stessi nei confronti del Comune di Castelvetrano.

Le parole dell'Assessore Dott. Antonino Barresi: "La legge è uguale per tutti dice L assessore Barresi dobbiamo recuperare solo dai dipendenti comunali circa 500 mila euro per i tributi locali mentre assessori e consiglieri risultano senza posizioni debitorie".

Di seguito "l'atto di indirizzo relativo al controllo posizione tributaria dipendenti": "A seguito di informazione ricevuta dalla S.V. dalla quale risulterebbe che alcuni dipendenti in servizio presso questo Comune non sono i regola con i pagamenti dei tributi comunali, La invito ad inviare a tutti i dipendenti comunicazione con la quale invitare chi fosse moroso a regolarizzare la propria posizione tributaria inerente-tutti i tributi comunali spettanti loro a vario titolo, utilizzando anche lo strumento della rateizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'irvio di detta comunicazione con l'avvertenza che, in caso di persistenza della morosità oltre tale termine, si procederà con la compensazione dei crediti vantati dagli stessi nei confronti del Comune di Castelvetrano. La presente riveste carattere d'urgenza".