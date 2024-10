Con la scusa di raccogliere soldi per la parrocchia, uomo ruba a casa di una 67enne

di: Redazione - (fonte: Belicenews.it) - del 2024-10-30

(ph. belicenews.it)

Un uomo si è presentato davanti l'abitazione di una donna di 67 anni fingendo di raccogliere fondi per una festa religiosa. La donna, fidandosi, lo ha fatto entrare in casa per recuperare qualche spicciolo, ma l'uomo ne ha approfittato per rubare trovando 50 euro rovistando negli indumenti trovati nell'abitazione della donna a Menfi.

Dopo il furto, l'uomo è fuggito con un complice che lo attendeva fuori. La vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

L'episodio è l'ultimo di una lunga serie che mette un monito sull'importanza di essere cauti nei confronti di sconosciuti che chiedono denaro. La parrocchia ha preso le distanze dall'evento, ribadendo che nessun incaricato ufficiale era stato mandato a raccogliere fondi porta a porta.