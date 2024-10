Il movimento civico "Campobello Nuova" rinnova il direttivo comunale

di: Comunicato Stampa - del 2024-10-30

Domenica 27 ottobre 2024 è stato ufficializzato il nuovo direttivo comunale dello storico movimento civico "Campobello Nuova" che ricordiamo nasce nel 1983 e diventa determinante nelle vicende amministrative negli anni dopo aver eletto decine di Consiglieri comunali riesce ad avere in giunta due Vice Sindaci e successivamente ad eleggere due Sindaci.

L'assemblea costituente del direttivo e stata tenuta dal suo Presidente Onorario nonché uno dei fondatori del movimento: il nuovo Segretario Comunale è il Dott. Mauro Stallone Laureato in Scienze Politiche e Relazioni internazionali, Master in Energie Alternative; Valerio Tamburello Vice Segretario; gli altri componenti del direttivo sono Maria Rita Passanante, Marika Misciasci, Rosario Luppino e Francesco Caro.

Un direttivo comunale tutto al giovanile con la presenza fondamentale delle giovani mamme che sono i pilastri fondamentali delle famiglie e della società, vera espressione della necessità di riemergere di un comune come quello di Campobello di Mazara che nell'ultimo decennio ha visto sempre meno iniziative per i giovani e per le nuove famiglie, soprattutto sui temi fondamentali come spor,cultura e turismo.

La Differenza del nostro Movimento Civico "Campobello Nuova" rispetto agli altri movimenti sta proprio nella sua funzione e nella sua presenza all'interno del territorio non è un movimento limitato esclusivamente all'operato di un direttivo, bensì si adopera attraverso una rete creata dagli stessi cittadini,infatti il movimento è già attivo da almeno 4 anni, ha già ricevuto circa 1500 contatti tramite mail e può contare sui suoi riferimenti all'interno del paese, quasi in ogni via è presente un cittadino che funge da portavoce sia per denunciare disservizi sia per proporre idee e progetti ma anche per tutte quelle iniziative per migliorare la vivibilità del paese, lo scambio di opinioni e decisioni avviene tramite una chat whatsapp dove sono inserite circa 65 famiglie dove ognuno è la sentinella della sua zona.

Questo è il modo migliore per riavvicinare i cittadini alla vita amministrativa del paese soprattutto ascoltandole e rendendole partecipi di qualsiasi iniziativa, l'obbiettivo dare voce al popolo come si faceva prima senza bisogno di avere paura di esprimere il proprio pensiero.

L'avere un nuovo Direttivo comunale era l'ultimo tassello prima dei prossimi appuntamenti pubblici già in programma per novembre.