Il Pd interviene dopo il passaggio alla DC di Stuppia: “Pensavamo altra prospettiva per CVetrano”

del 2024-10-31

(ph. Baldo Genova)

Dopo la nomina di Brillo ad Assessore e il passaggio alla DC a sorpresa dell’ex candidato Sindaco Stuppo arriva la nota stampa del Pd - Officina 24 che commenta gli ultimi eventi politici: “Si è consumata un’altra pagina di storia politica della città all’interno del consiglio comunale di oggi con il passaggio del candidato sindaco miglior perdente tra le fila della maggioranza. Sono passati appena cinque mesi dalle elezioni e assistiamo alla prima modifica della maggioranza che appoggia l’amministrazione Lentini: dentro Salvatore Stuppia nel neocostituito gruppo consiliare della nuova DC che finalmente esce dall’ambiguità del civismo di comodo; fuori i consiglieri eletti in Fratelli d’Italia che scelgono di passare in minoranza dopo la nomina ad assessore del segretario politico locale Davide Brillo.

Il Partito Democratico e tutto il gruppo di Officina24, coerente con le scelte assunte in tutti questi anni di politica attiva in città e che apprendiamo essere stato il vero avversario elettorale nella scorsa tornata, rimane il gruppo politico alternativo a questa nuova maggioranza in opposizione all’amministrazione ma mai alla città, svolgendo il nostro ruolo con serietà ed attenta analisi dei fatti e degli atti amministrativi e con la capacità propositiva che ci ha sempre caratterizzato. Noi pensavamo Un’altra prospettiva".