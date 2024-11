Castelvetrano, Forza Italia “scalpita” per l’Assessorato. Lentini temporeggia. Alla Lega il prossimo Assessore?

di: Redazione - del 2024-11-04

Se Atene piange, Sparta non ride. Potrebbe sintetizzarsi così, con i dovuti distinguo del caso, il paragone politico che accomuna la situazione politica di Fratelli d’Italia e Forza Italia a Castelvetrano. Il partito della Meloni, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è profondamente diviso a livello provinciale e locale e la nomina di Davide Brillo ad Assessore ha comportato il passaggio all’opposizione del partito che aveva sostenuto la candidatura di Lentini dopo un lungo tira e molla.

Situazione altrettanto delicata in Forza Italia dove pare coesistono due correnti. Una di queste è rappresentata dal consigliere comunale e vice Presidente del Consiglio Barbara Vivona che, a livello provinciale, fa riferimento all’On. Stefano Pellegrino. L’altra corrente è guidata dalla consigliera Gabriella Marchese legata alla base locale del partito guidata da Giovanni Sacco e vicina all'On. ed Assessore Regionale Edy Tamajo.

Da voci di corridoio inizia a trapelare un po’ di insofferenza dovuto all’aspettativa, ad oggi non soddisfatta dal Sindaco Lentini, della nomina di un Assessore per legittimare il supporto forzista. I recenti rumors di un prossimo incarico in Giunta di Salvatore Ingrasciotta (Lega) avrebbero acuito, tra i forzisti un certo clima di insofferenza per questa nomina attesa già da qualche mese.