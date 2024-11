Messina Denaro, attesa in giornata la sentenza nei confronti di Laura Bonafede

di: Redazione - del 2024-11-05

E' attesa nella tarda mattinata di oggi, la sentenza nei confronti di Laura Bonafede, la maestra, figlia di Leonardo Bonafede, boss di Campobello, scomparso nel 2020, ritenuta dagli inquirenti e dalla Procura di Palermo come "elemento" fedelissimo all'ex superlatitante Matteo Messina Denaro.

Da qualche ora è in camera di Consiglio il gup di Palermo Paolo Magro che dovrà decidere il processo a carico di Laura Bonafede. Per la donna i pm Piero Padova e Gianluca De Leo hanno chiesto la condanna a 15 anni, una pena esemplare nonostante lo sconto di un terzo previsto per il rito abbreviato.

In aggiornamento...