Castelvetrano, il Comune indirizza diffida ai dipendenti morosi. Le precisazioni dell'Assessore Barresi

Dipendenti comunali morosi. Parte una lettera di diffida dell’assessore ai Tributi Antonio Barresi indirizzata al responsabile dell’Ufficio Tributi Michele Grimaldi, che l’ha girata a tutti i capi settore del Comune. Un buco già nella casse comunali di oltre 500.000 per tasse comunali inevase. Consiglieri e assessori invece tutti in regola.

L’atto di indirizzo relativo al controllo della posizione tributaria dei dipendenti comunali ha di fatto creato una certa fibrillazione anche se viene specificato che gli interessati hanno trenta giorni di tempo per provvedere o chiedere la rateizzazione e si legge: ”in mancanza si procederà con la compensazione dei crediti vantati dagli stessi nei confronti del Comune di Castelvetrano se non verranno rispettati i termini concessi per adempiere. La presente ha carattere d’urgenza".

Una levata di scudi da parte di molti dipendenti che temono anche il pignoramento di somme, al punto che nei giorni scorsi le tre sigle sindacali attraverso i loro rappresentanti hanno voluto incontrare il Sindaco al quale avrebbero esposto le difficoltà di quei dipendenti che hanno una busta paga molto bassa e hanno proposto per questi che il Comune possa eventualmente ”aggredire” i salari accessori, come gli straordinari, reperibilità, o altri crediti vantati dai dipendenti. Un incontro che pare non abbia portato ad effetti concreti.

L’assessore Antonio Barresi precisa: ”La legge è uguale per tutti. I dipendenti comunali sono al pari di tutti gli altri contribuenti per i tributi locali Tari, Imu e servizi idrici integrati”. Lo stesso assessore parla anche di compensazione atecnica, e i tributi inevasi sui quali si procederà riguarderebbero gli anni 2018, 2019, 2020. Attualmente è una società di Verona la Cnf ad occuparsi della riscossione dei tributi comunali per gli accertamenti divenuti esecutivi pari a circa 10 milioni di euro. A giorni potrebbero partire i primi atti esecutivi mentre a gennaio la riscossione dovrebbe essere affidata direttamente all’Agenzia delle entrate e riscossione per i tributi relativi agli anni 2020,2021 e 2022 e li saranno guai.

"In un momento nel quale la riscossione è vitale per la sopravvivenza dello stesso ente - conclude l'assessore -, onde evitare situazioni nefaste, come il dissesto finanziario che il nostro Comune conosce bene, è obbligo e interesse dei cittadini contribuire affinchè il Comune possa continuare ad offrire i servizi vitali e non solo, alla comunità".