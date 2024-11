Donna 40enne in giro con cocaina, eroina e crack, arrestata dalla Polizia

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-06

Lunedì 28 ottobre, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato PS di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, una donna di quarant’anni, con precedenti per reati contro la persona, sorpresa con centinaia di dosi di cocaina e crack e di altre sostanze stupefacenti.

L’odierna attività di polizia giudiziaria si inquadra nell’ambito di una strategia di contrasto finalizzata alla repressione della fiorente attività di spaccio, condotta nei rioni popolari del Comune di Mazara. Addosso alla donna, sottoposta ad un normale controllo appena fuori dalla sua abitazione, è stato rinvenuto un grosso involucro contenente 100 grammi circa di cocaina, 75 di eroina, 50 di hashish e 21 grammi di crack.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestata, nel 2018, è stata denunciata per lesioni personali riconducibili a omessa vigilanza, avendo permesso al nipote di due anni, con lei convivente, di ingerire sostanza stupefacente del tipo

hashish.

In considerazione della gravità dei fatti, l’arrestata è stata tradotta in carcere. Su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, il GIP competente ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il procedimento è stato definito con sentenza di applicazione pena per 8 mesi.