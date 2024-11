Castelvetrano, bloccato dall'opposizione in Ars il contributo di 600 mila euro per il depuratore, On. Bica: "Atto grave"

di: Redazione - del 2024-11-08

E' stato bloccato all'Assemblea Regionale Siciliana il contributo di 600 mila euro per il depuratore di Castelvetrano, opera che si trova nella via Errante Vecchia. Secondo quanto riferisce l'On. Giuseppe Bica: "è stato bloccato dall'opposizione, con l'On. Cristina Ciminnisi del M5S tra i primi firmatari. Questo fondamentale investimento sarà reinserito nella prossima finanziaria.

Ancor più grave è stato il suo ruolo, - prosegue l'On. Bica - come prima firmataria del M5S, nel bloccare il contributo di 600 mila euro per il depuratore di Castelvetrano. Un'azione che ha penalizzato il territorio e che ora viene strumentalizzata politicamente. Ma non ci fermeremo: ho già avviato l'iter per ripresentare la proposta nella prossima finanziaria".