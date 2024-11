Scontro auto e ambulanza all’incrocio di via Selinunte, i sanitari stavano trasportando un degente a Palermo

di: Redazione - del 2024-11-08

È avvenuto all'incrocio della via Redipuglia e via Selinunte uno scontro fra una vettura Ford Fiesta e l'ambulanza del 118 che stava trasportando un degente al Civico di Palermo. Nell'impatto i conducenti dei due mezzi e l'infermiera al seguito all'interno dell'ambulanza hanno riportato solo ferite lievi. Il paziente è stato riportato presso l'Ospedale di Castelvetrano in attesa di essere nuovamente trasferito a Palermo.

Sul posto i Carabinieri che accerteranno l'esatta dinamica ma pare che la vettura abbia attraversato l'incrocio con il semaforo verde e l'ambulanza procedeva in emergenza.