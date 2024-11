"L'Ospedale di Castelvetrano potrebbe diventare un grande Polo Chirurgico", la proposta dei comitati civici

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-09

Il Comitato Civico “Orgoglio Castelvetranese belicino” e il Comitato Civico “In memoria di Fausto Mulè”, nel corso di un incontro assembleare svoltosi nei locali dell’ex Olivetti Poma in Castelvetrano lo scorso 5 novembre, alla presenza del Sindaco di Castelvetrano Avv. Giovanni Lentini, a cui hanno partecipato alcuni cittadini, medici ed esponenti politici, per la rimodulazione del piano sanitario regionale e nella fase conclusiva dell’assemblea è anche intervenuto il Direttore dell’ASP n.9 di Trapani Avv. Ferdinando Croce, hanno proposto: "La realizzazione del Polo Chirurgico all’Ospedale della Valle del Belice Fausto Mulè di Castelvetrano".

L’anzidetta proposta si giustifica dalla circostanza che l’Ospedale de quo è interessato attualmente dai seguenti servizi:

- Chirurgia generale dipartimentale semplice con posti letto e quattro unità medico sanitarie;

- Unità operativa semplice di ginecologia con posti letto, con annesso un complesso operatorio con sala parto e quattro unità medico sanitarie;

- UTIC Struttura complessa di cardiologia e servizio di emodinamica;

- Unità operativa semplice di ortopedia e traumatologia con posti letto, allo stato sospesa per trasferimento dei medici a Trapani e Marsala;

- PRONTO SOCCORSO Struttura complessa allocata nello stesso piano del Complesso operatorio con quattro sale operatorie, della Terapia Intensiva e Rianimazione, della Radiologia TAC e risonanza magnetica;

- Attrezzatissimo laboratorio di analisi cliniche;

- Servizio di radiologia con TAC e risonanza magnetica;

- Reparto di Terapia intensiva di Rianimazione con sei posti letto e camera a pressione negativa e dodici unità medico sanitarie;

- Servizio di DIALISI collegato con il reparto di Rianimazione;

- Farmacia ospedaliera;

- Nell’atto aziendale scorso si prevede la STROKE UNIT con posti letto.

- Unità operativa semplice di Oncologia senza posti letto;

- Ematologia dipartimentale semplice senza posti letto;

- Laboratorio clinico UFA a servizio dell’Oncologia e dell’Ematologia.

La presente proposta prevede la possibilità di lasciare tutto l’esistente in atto, purchè si riclassifichi quali Strutture complesse la CHIRURGIA, l’ORTOPEDIA e la Terapia Intensiva e RIANIMAZIONE e si potenzi e qualifichi come POLO CHIRURGICO –con Direzione sanitaria autonomal’intera struttura ospedaliera della Valle del Belice insistente in territorio sismico che può determinarsi attraverso una deroga per zona sismica".