Maltempo a Castelvetrano, precipitazioni moderate in giornata. Temporali da domenica. Il Sindaco Lentini avvisa la cittadinanza

La pioggia è arrivata ed oggi caratterizzerà il meteo in provincia, principalmente a Castelvetrano con precipitazioni deboli o moderate. Venerdì e sabato cielo nuvoloso con nubi sparse, maltempo invece previsto nella giornata di domenica con abbondanti piogge che si attendono per il pomeriggio del 10 novembre fino a martedì 12. (Fonte IlMeteo.it).

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha redatto un comunicato stampa per "avvisare la cittadinanza di evitare di sostare nei locali interrati e seminterranti e comunque poste al di sotto del livello stradale, evitare ove possibile di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte, zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio prossimità Torrente Racamino".