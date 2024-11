Folgore, rossoneri attesi dalla prova Gela. Iacono chiarisce: "Contento di allenare i ragazzi ma siamo in ritardo di un mese e mezzo"

di: Redazione - del 2024-11-09

I rossoneri sono chiamati alla sfida contro il forte Città di Gela in programma domani 10 novembre 2024 alle ore 14:30 al Paolo Marino di Castelvetrano. Il tecnico Iacono, ai microfoni della pagina ufficiale del club rossonero, ha parlato alla vigilia della gara importantissima.

Iacono ha anche chiarito quanto avvenuto nei giorni scorsi, in particolare a seguito di una sua intervista rilasciata ad una emittente mazarese nella quale aveva svelato di aver comunicato le proprie dimissioni ai suoi ragazzi alla vigilia della trasferta di Marineo. "Dimissioni concordate con la dirigenza per comprendere la reazione della squadra". Sul fronte squadra: "Il nostro problema è che il gruppo è in ritardo di un mese e mezzo".

Tornando al calcio giocato, la dirigenza ha ufficializzato nei giorni scorsi l'acquisto di Alessio Ferotti difensore classe 2000 che vanta esperienze importanti anche in serie D. Ferotti va a rinforzare il reparto difensivo orfano di Gino Giardina che martedì ha comunicato che per motivi familiari non potrà continuare a vestire la maglia rossonera.

Per quanto riguarda l'undici anti Gela Iacono recupererà, rispetto a sette giorni fa, il centrocampista Aziz Tourè e dovrebbe mandare in campo il nuovo acquisto Ferotti. Questa la probabile formazione (4-4-2): Sansone, Bertoglio, Ferotti, Priola, Pizzolato, Ala, Kamara, Tourè, Pace, Erbini, Subutan.