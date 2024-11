Lettera alla redazione: "Urge tavolo tecnico per le strutture ospedaliere di Castelvetrano e Mazara"

di: Comunicato Stampa - del 2024-11-09

Lettera alla redazione che fa seguito all'incontro sponsorizzato dall’Associazione UNITRE ed organizzato dal Dr. Vito Signorello al quale hanno preso parte: Lions, Rotary, Kiwanis, M.C.L., M.P.V., Unesco, Fidapa, Pro Loco Castelvetrano Selinunte, Ass. Avvocati Castelvetrano, Comitato Orgoglio, Comitato Onore Dr. Mulè che ha avuto come oggetto: "OSPEDALE DI CASTELVETRANO, DA DOVE VENIAMO, DOVE SIAMO e DOVE ANDIAMO".

"Non avendo l’azienda ASP di Trapani ritenuto, fino a questo momento, di coinvolgere gli attori fondamentali di ogni singola realtà, Sindaci e Tecnici, per decidere la Revisione della rete Regionale Ospedaliera con razionalità, e soprattutto senza tentativi di campanilismo o di affermazione di maggiore potere, tutti insieme, Associazioni e Società civile, prenderemo una iniziativa forte, chiedendo, senza cedimenti, che sia aperto un tavolo tecnico tra i Sindaci e lo staff sanitario per affrontare le problematiche delle due strutture ospedaliere di Castelvetrano e Mazara".

"Tenendo conto delle caratteristiche dei due Ospedali, - prosegue la lettera - delle necessità delle emergenze sia mediche che chirurgiche in relazione alle strutture esistenti nell’Ospedale di Castelvetrano (Eliporto, Rianimazione, 4 sale operatorie, complesso parto, dotato di sala operatoria adiacente alla sala parto), e alla Popolazione di riferimento costituita da 130.000 abitanti tra zona costiera e zona interna della Valle del Belice e dei paesi limitrofi della Provincia di Agrigento) tenendo soltanto in considerazione la gestione della salute di tutti i Cittadini della Valle del Belice e della Città di Mazara, dando il massimo della visibilità attraverso la stampa e inviando questo documento da definire con le vostre osservazioni a tutte le Istituzioni".