La nipote di Matteo Messina Denaro si cancella dall'albo degli avvocati per lavorare al Miur

del 2024-11-13

La nipote di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, 45enne ha abbandonato la carriera di avvocato penalista lascia dopo aver vinto un concorso al Miur trasferendosi a Roma. La donna ha lasciato la Sicilia, da qualche mese e si è trasferita a Roma. Lavora al ministero dell'Istruzione, all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio assunta a seguito di concorso ed è impiegata presso l'ufficio pensioni di un distaccamento provinciale.

Figlia di Rosalia Messina Denaro, rinchiusa in carcere, e di Filippo Guttadauro, che si trova a Tolmezzo dove sta ancora scontando quello che in gergo si chiama "ergastolo bianco", sorella di Francesco Guttadauro anche lui al regime del 41 bis. Da qualche mese il marito, condannato per associazione mafiosa, Luca Bellomo, è stato scarcerato.

Lorenza Guttadauro ha condotto la carriera di avvocato penalista fino a qualche giorno prima della morte dello zio, ex superlatitante. Fu proprio la donna a manifestare ai giudici le condizioni critiche di Matteo Messina Denaro non adatte al regime carcerario. Adesso per la donna una nuova vita "lontano" dal mondo familiare vissuto.