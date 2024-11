Alluvione nel catanese, le auto come barche trascinate dalla forza dell'acqua

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-11-13

Alluvione nel catanese che ha colpito la zona nella provincia etnea, in particolare nel comune di Riposto, trascinate dalla forza dell'acqua autovetture come barche. Addirittura una vettura finisce in mare ed una barca scaraventata in mezzo alla strada.

Paura e preoccupazione tra i cittadini sfociata sui social contro i mancati interventi nel corso degli anni e la devastazione del territorio. A Riposto le drammatiche immagini del Torrente Lungo, in via Alessandro Volta, via Regina Elena incrocio con via Circonvallazione.

Ad Acireale collassa la timpa e la provinciale per Riposto è bloccata. I vigili del fuoco stanno - come riporta il GdS on line - intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, nel Catanese, dove un fiume è esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione: all’interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili.