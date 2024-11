Associazioni e comitati a salvaguardia dell'Ospedale, il Sindaco Lentini: "Organizzerò incontro sindaci belicini e direttore Asp"

di: Elio Indelicato - del 2024-11-11

Il già declassato Ospedale di Castelvetrano e i suo cittadini aspettano risposte dai vertici regionali e provinciali sanitari per sapere quale sarà la sorte del nosocomio, il cui i lavori ad esempio del Pronto Soccorso sono fermi da troppo tempo,con gravi disagi e per il personale che vi opera e per l’utenza belicina. Si sono riuniti i club service le maggiori Associazioni del territorio, sotto l’egida dell’Unitre e del dottore Vito Signorello, ginecologo in pensione, preoccupati sempre di più da un silenzio che sembra “assordante” e chiedono a gran voce di essere anche loro protagonisti del futuro del nosocomio castelvetranese.

Sull’argomento il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini: ”E’ mia intenzione convocare tutti i sindaci belicini per fissare un incontro con il direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce. Noi vogliamo essere complementari con l’Ospedale di Mazara, al bando gli inutili campanilismi”.

Gli stessi club ed associazioni hanno stilato un documento: ”Non avendo l’azienda ASP di Trapani ritenuto, fino a questo momento, di coinvolgere gli attori fondamentali di ogni singola realtà, sindaci e tecnici, per decidere la Revisione della rete Regionale Ospedaliera con razionalità, e soprattutto senza tentativi di campanilismo o di affermazione di maggiore potere, le Associazioni e Società civile,prenderemo una iniziativa forte, chiedendo, senza cedimenti, che sia aperto un tavolo tecnico tra i Sindaci e lo staff. sanitario per affrontare le problematiche delle due strutture ospedaliere di Castelvetrano e Mazara e decidere di comune accordo la trasformazione in Polo medico e Polo chirurgico senza preclusioni di sorta, dopo che la Direzione Generale ci abbia fornito la bozza delle proposte dell’ASP alla Commissione Sanità regionale per verificare le discipline di ciascun Polo e per avere la possibilità di fare le osservazioni opportune, tenendo conto delle caratteristiche dei due Ospedali, delle necessità delle emergenze sia mediche che chirurgiche in relazione alle strutture esistenti nell’ Ospedale di Castelvetrano (Eliporto, Rianimazione, 4 sale operatorie, complesso parto, dotato di sala operatoria adiacente alla sala parto), e alla Popolazione di riferimento costituita da 130.000 abitanti tra zona costiera e zona interna della Valle del Belice e dei paesi limitrofi della Provincia di Agrigento) tenendo soltanto in considerazione la gestione della salute di tutti i Cittadini della Valle del Belice e della Città di Mazara. Se questo non dovesse avvenire prenderemo le opportune misure e non accetteremo mai decisioni imposte”.