Il Musical "La storia di Castelvetrano" è visibile in rete sul canale youtube di TRC

di: Luigi Simanella - del 2024-11-11

Ieri sera, 10 novembre 2024, l’emittente regionale TRC Telecivitavecchia, ha mandato in onda, per come programmato, il musical del dottor Vito Signorello “La Storia di Castelvetrano”. Non nego che ho provato una profonda emozione nel rivederne tutte le scene, ch’avevo già visto nella prima rappresentazione al “Teatro Selinus” di Castelvetrano, in una TV che serve un bacino importante come quello di Roma e dintorni.

Lo spettacolo, gradevolissimo, è stato trasmesso nella sua versione integrale, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Ho ricevuto i complimenti da parte di tanti miei amici che vivono a Roma e nell’hinterland, che m’hanno fatto sentire davvero orgoglioso, qualora ce ne fosse stato bisogno, d’essere un castelvetranese d.o.c. che continua a portare sempre alto il vessillo e il buon nome del mio paese anche se, per motivi familiari, ho dovuto spostarmi a Civitavecchia.

Durante la trasmissione, però, ho ricevuto diverse telefonate, la prima proprio dell’amico Vito Signorello, che mi segnalavano il fatto di non riuscire a collegarsi con il sito di TRC, dove avrebbero potuto seguire l’evento utilizzando il computer. Questo poiché il segnale sul quale trasmette Telecivitavecchia, canale 99, non arriva nelle zone al di fuori della regione Lazio. Ho provveduto immediatamente ad avvisare un responsabile che, purtroppo, essendo di domenica e in un’ora tarda, non è potuto andare a controllare il perché della mancata ricezione, fissandomi un appuntamento per questa mattina.

In effetti, recandomi in redazione, abbiamo costatato insieme che c’era stato un problema

tecnico che non aveva permesso al server d’inserire il programma su internet. Ho ricevuto le scuse da parte del direttore di TRC che, giustamente, ho ringraziato per la preziosa disponibilità e l’opportunità che ha dato a tutta la comunità castelvetranese di dimostrare che le nostre origini sono principesche e che non meritiamo quel trattamento allusivo che, spesso o quasi sempre, è espresso dai mass media nei vari TG nazionali o nei programmi d’approfondimento.