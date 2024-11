Castelvetrano, crollo interessa immobile vetusto. Due auto danneggiate. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale

del 2024-11-15

Poteva finire in tragedia il distacco di intonaco da una abitazione a Castelvetrano in via Rosolino Pilo. Intorno alle 20 di questa sera il distacco dell'intonaco dell'immobile in corso di demolizione. Un’auto parcheggiata sotto il balcone è stata danneggiata e anche una vettura in transito al momento del crollo ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i Carabinieri, Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Presente anche un tecnico comunale competente in materia di edilizia pericolante.